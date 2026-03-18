Ghenova Ingeniería y Universidad de Sevilla crean la Cátedra de Proyectos Integrados

Foto de familia tras la presentación de la Cátedra Ghenova de Proyectos Integrados que impulsará la US junto a la empresa de ingeniería. - GHENOVA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ghenova Ingeniería y la Universidad de Sevilla crean la 'Cátedra Ghenova de Proyectos Integrados' para impulsar la colaboración entre universidad y empresa. Esta iniciativa se realiza en colaboración con el Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería de Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSi) de la Universidad de Sevilla (US) y está destinada a reforzar la conexión entre universidad y empresa en el ámbito de la ingeniería.

La Cátedra fomentará la realización de trabajos académicos de alta calidad vinculados a diversas disciplinas técnicas, tecnologías y metodologías aplicadas a proyectos de ingeniería en ámbitos como la industria, la energía, las infraestructuras, el ciclo integral del agua y los puertos, promoviendo la participación activa de estudiantes y profesores, informa la institución académica en una nota de prensa.

Las principales actividades de la Cátedra serán la realización de prácticas curriculares y extracurriculares remuneradas, así como la concesión de becas para la realización de Trabajos Fin de Estudios (TFE) y programas de doctorado, incluyendo premios a los mejores TFE.

Asimismo, se contempla el desarrollo conjunto de actividades promocionales, divulgativas, formativas, de estudio y de investigación, en el marco de programas específicos vinculados al ámbito de aplicación de la Cátedra.

La organización de foros y encuentros que favorezcan el intercambio de conocimiento entre académicos, profesionales del sector empresarial, estudiantes y otras personas o entidades relacionadas con las áreas de trabajo de la Cátedra.

La comisión rectora de la Cátedra contará con representación tanto de la empresa como de la universidad. Por parte de Ghenova Ingeniería, los representantes serán Antonio Coronel, director de I+D+i y Lourdes García Sanz, directora de Ghenova Energy & Water. En representación de la US participarán José Ángel González Pérez, catedrático de Universidad, quien asumirá la dirección de la Cátedra y José Manuel Galán, profesor titular de Universidad, que actuará como secretario de la comisión.

Esta comisión estará presidida por el vicerrector de Innovación, Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla, Ángel Luis Trigo.

Para Ghenova, este tipo de iniciativas sirven para "fomentar la transferencia de conocimiento y el talento", además de "formar ingenieros con una visión más práctica y orientada a proyectos". De hecho, la compañía cuenta con dos cátedras más con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y con la Universidad de La Coruña (UDC).