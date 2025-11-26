La gira de El Ballet de Kiev llega a Sevilla para apoyar la infancia en Ucrania a través de Unicef

El Lago de los Cisnes interpretado por El Ballet de Kieve a favor de Unicef. - UNICEF

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicef España y la promotora Goldberg han impulsado por cuarto año la gira de El Ballet de Kiev por España para apoyar a los niños y las familias afectadas por la guerra de Ucrania. El 29 y 30 de noviembre interpretaran 'El Lago de los Cisnes' en el Cartuja Center CITE con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por Cesar Álvarez.

Según una nota remitida por la organización, la empresa Goldberg, promotora del espectáculo, destinará un euro a Unicef del valor de cada entrada vendida. Desde el inicio de esta iniciativa en 2022, más de 315.000 espectadores asistido a teatros de todo el país.

Los fondos movilizados a través de la gira, más de 410.000 euros, hacen posible, que Unicef pueda apoyar la salud de 965.000 niños durante tres meses con equipo y material médico básico.

La responsable de Alianzas corporativas de Unicef España, Marta López Fesser, ha señalado que la guerra de Ucrania está teniendo "consecuencias devastadoras". "Esta alianza es un compromiso con la infancia y sus familias, y un ejemplo claro de cómo organizaciones del sector cultural pueden movilizar recursos y concienciar sobre situaciones críticas como la guerra en Ucrania y sus efectos en niños y familias", ha señalado.

En esta línea, el director artístico del Ballet de Kiev, Viktor Ishchuk, ha asegurado que "es una gran responsabilidad y una maravillosa oportunidad hacer algo bueno por los niños, especialmente en estos tiempos difíciles".

El Ballet de Kiev recorrerá medio centenar de ciudades de todo el país a favor de Unicef, entre ellas, Altea, Xátiva, Orihuela, Almuñécar, Madrid, Alicante, Isla Cristina, Jerez, Algeciras, Granada, Vigo, Pontevedra, Ferrol, A Coruña, Ourense, León, Palencia, Logroño, Bilbao, Málaga, Cartagena, Roquetas de Mar, Jaén, Pamplona, Burgos, Mérida, Valencia, Badajoz, Salamanca, Toledo, Alcázar de San Juan, Albacete, Torrent, Donosti, Zaragoza, Ciudad Real, Murcia, Sevilla, Puertollano, Cáceres, Oviedo, Ávila, Huelva, Córdoba, Granada, Águilas, Valladolid, Tarragona, Vilafranca del Penedés, Viladecans, Lorca, Manzanares, La Línea, Vilagarcía de Arousa, Villanueva de la Serena, Plasencia, Teulada.