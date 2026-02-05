La Giralda de Sevilla abrirá al público tras comprobar los técnicos que no hay riesgo de más caídas de remates

Imagen de la Giralda de Sevilla mostrando la falta de un jarrón ornamental de su fachada desprendido por los fuertes vientos de la borrasca Leonardo. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de Sevilla ha confirmado que la Giralda va a abrir "con normalidad" tras consultar con los técnicos responsables que "no han detectado otros defectos aparentes" tras la caída de la azucena sureste del monumento en la mañana de este jueves.

La caída se ha producido a las 6,15 horas del jueves debido "a las excepcionales condiciones meteorológicas". El suceso no ha provocado daños personales y se ha instalado un perímetro de seguridad en torno a la torre.

En un comunicado, el Cabildo Catedral ha asegurado que se ha realizado una inspección técnica visual del resto de remates de la Giralda por parte de los técnicos responsables de la Catedral, "no detectándose otros defectos aparentes".

El organismo ha indicado se va a mantener el perímetro de seguridad, "hasta tanto se pueda efectuar una revisión más en profundidad con medios auxiliares, que permitan descartar la existencia de peligros".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que la Policía Local va a realizar una inspección de la Giralda utilizando drones "para ver si algún elemento se ha visto perjudicado".

En declaraciones a los medios, Sanz ha asegurado que dicha inspección se va a llevar a cabo "cuando el viento amaine". La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por viento hasta las 18,00 horas de este jueves.

La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que en estos momentos se encuentra pendiente del decreto de la licencia del Ayuntamiento para iniciar su restauración, añade el Cabildo.

En este sentido, a finales del pasado mes de octubre, la Comisión Provincial de Patrimonio informó favorablemente sobre el proyecto de rehabilitación del cuerpo renacentista de la Giralda con el fin de alcanzar la restauración global de la torre campanario de la Catedral de Sevilla, una vez que concluyó en 2024 la fase de conservación de las cuatro caras de la torre almohade.

La ejecución responde a los valores culturales del bien objeto de la intervención y se actuará sobre los distintos cuerpos que componen el remate y que sirven de pedestal al Giraldillo: cuerpo de campanas, cuerpo de las azucenas, cuerpo del reloj, cuerpo de las estrellas, cuerpo de las carambolas, penacho y tinaja.