Gobierno aprueba 12 proyectos del Plan EDIL por valor de 108 millones que beneficiarán a 27 municipios de Sevilla

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales, que en Sevilla tiene 12 proyectos EDIL seleccionados y aprobados y una financiación de 108 millones de euros que beneficiarán a 27 municipios de la provincia.

El subdelegado del Gobierno Francisco Toscano ha asegurado en un comunicado que "el objetivo es que estos fondos no solo refuercen la cohesión de nuestra tierra, sino que generen oportunidades de futuro y doten a los municipios de las herramientas necesarias para ello, asegurando que el avance y el progreso no deje a nadie atrás".

Los beneficiaros de esta convocatoria son Los Palacios y Villafranca, La Rinconada, Lebrija, Mairena del Alcor, Estepa, Osuna, Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Coria del Río, Carmona, Mairena del Aljarafe, Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Los Corrales, Casariche, Lantejuela, Gilena, Martín de la Jara, Herrera, El Saucejo, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía y El Rubio.

La asignación de esta convocatoria se ha llevado a cabo con criterios de cohesión territorial y concurrencia competitiva. Al tratarse de ayudas dirigidas a la cohesión y el reequilibrio territorial, ha incidido la subdelegación del Gobierno, la disponibilidad es mayor en las regiones menos desarrolladas, mientras que es menor para las regiones más desarrolladas, de acuerdo con los criterios de programación establecidos por la Comisión Europea.

De esta forma, para las regiones menos desarrolladas se ha destinado un total de 1.019 millones de euros; 581 millones para las regiones en transición; y 173 millones para las más desarrolladas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para optar a estas ayudas las Entidades Locales han tenido que elaborar una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para identificar los principales desafíos a los que se enfrenta a medio plazo y abordarlos desde un modelo de ciudad integrado, contando con la participación e implicación de los actores locales.

A partir de esa estrategia, los municipios han presentado un Plan de Actuación Integrado (PAI) para concretar el ámbito de actuación a financiar por la ayuda. Dicho Plan recoge el programa de implementación con los proyectos a ejecutar, su enfoque integrado, detalle presupuestario y resultados previstos.

En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.

La convocatoria se ha resuelto teniendo en cuenta criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos. También la gobernanza, la participación y la capacidad administrativa y financiera, así como, el grado de madurez y viabilidad de los proyectos y la complementariedad y sinergias con otros programas. Los proyectos podrán ejecutarse hasta el año 2029.