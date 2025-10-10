El Gobierno concede una subvención de 11,2 millones a Siderúrgica Sevillana para suplir costes indirectos de CO2

Archivo - Imagen de archivo de una fábrica de cemento. - AFCA - Archivo

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado este viernes la resolución provisional de las subvenciones destinadas a la industria electrointensiva para compensar los costes indirectos de CO2, por un importe de 600 millones de euros.

En total, 194 empresas han resultados beneficiarias de estas ayudas, entre las que resaltan por su cuantía: Arcelor Mittal con 76,6 millones (destacando los 42,4 millones en Asturias y los 29,3 millones en el País Vasco), Asturiana de Zinc (67 millones), Celsa (28,3 millones), Moeve-Cepsa (23,1 millones), Ferroglobe (21,85 millones), Sidenor (16,1 millones), Global Steel Wire (14,3 millones), Petronor (11,5 millones) y Siderúrgica Sevillana (11,2 millones).

Se trata de subvenciones dirigidas a los sectores y subsectores industriales expuestos a un riesgo de 'fuga de carbono', conforme a lo previsto en la normativa europea y nacional.

En este sentido, el Gobierno ha movilizado, desde 2019, alrededor de 2.000 millones de euros en apoyo directo a la industria electrointensiva española, a través de las distintas líneas de ayuda.

Esta convocatoria para compensar las emisiones indirectas por CO2 ha duplicado el importe total de las subvenciones de la convocatoria del año anterior, que tuvo una dotación de 300 millones de euros, demostrando el compromiso del Gobierno con los sectores electrointensivos para mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo.

Los 600 millones de euros movilizados suponen un apoyo importante a la industria electrointensiva, un esfuerzo que multiplica por 100 lo que se destinaba a la compensación de emisiones indirectas de CO2 en 2018.