Gobierno confirma dos detenidos acusados de delito de odio y difusión de imágenes al quemar pelo a indigente en Sevilla

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado este viernes que en la tarde de la pasada jornada y durante la mañana de la presente, se ha procedido a la detención de dos menores de edad investigados por supuestamente quemar el pelo a una persona sin hogar en una plaza de la localidad sevillana de Benacazón.

Según ha explicado Toscano en declaraciones a los medios, ambos están siendo investigados por dos tipos de delitos distintos. El primero se trata de un posible delito de odio vinculado a una situación de aporofobia, es decir, rechazo hacia las personas en situación de pobreza.

El segundo delito que se investiga es la posible difusión de imágenes relacionadas con los hechos. En este caso, el subdelegado ha señalado que se está valorando también la posible implicación de alguna persona mayor de edad, aunque esta última información aún no ha sido confirmada.

Ambos menores han sido detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que decidirá las medidas a adoptar.