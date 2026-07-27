El Gobierno defiende la intervención en la A-4 en Sevilla y reclama a la Junta "que acompase" los trabajos en la A-471

Mapa relativo al documento técnico del tercer carril de la AP-4 entre Dos Hermanas y Las Cabezas, aprobado de modo inicial por el Gobierno - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha defendido la actuación estatal en la autopista A-4, de manera que según ha asegurado "no se limita a un tercer carril", sino que añadirá vías deflectoras, que permiten un acceso a una velocidad y una desaceleración importante "para que no se produzcan esas retenciones que en algunos casos son por la salida que hay de la vía". A su vez, ha reclamado a la Junta de Andalucía "que acompase" los trabajos del Gobierno con el desdoble de A-471.

En una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, Toscano ha afirmado que el objetivo de la intervención del Ministerio de Transportes es que la AP-4 "deje de ser lo que es hoy" y se convierta en la "vía del sur de la provincia de Sevilla".

En contexto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el documento técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto del tercer carril de la autopista AP-4 entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan (Sevilla), con un presupuesto estimado de 246,8 millones de euros (IVA incluido). El proyecto está en trámite de información pública.

Al hilo, el subdelegado ha advertido de que la intervención sobre la autopista necesita que también se desdoble y mejoren los accesos de la A-471, una carretera de competencia autonómica y que "rebosa vehículos de la AP-4". Por ello, Toscano ha pedido que la Junta haga "la parte que le corresponde".

A su vez, ha destacado la necesidad de optimizar los recursos públicos y ha indicado que el tramo entre Dos Hermanas y Las Cabezas registra, según la Dirección General de Tráfico (DGT), una intensidad un 30 por ciento superior a la del tránsito por la provincia de Cádiz. "Por lo tanto, parece lógico que si hay que empezar por algún sitio, se empiece por ese primer tramo", ha explicado.

Asimismo, el representante del Ejecutivo en la provincia ha destacado que hay que "cambiar un poco el concepto" de lo que es la AP-4 porque se ha convertido en "la vía de comunicación del Bajo Guadalquivir con la capital y con la provincia de Cádiz", dando servicio no sólo en el periodo estival sino a muchos trabajadores.