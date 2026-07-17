El Gobierno recurrirá la anulación judicial del proyecto del vial de acceso al Puerto Oeste desde la SE-30 en Sevilla

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha anunciado que la Abogacía del Estado interpondrá un recurso de casación frente a la decisión de la Audiencia Nacional, que ha declarado nulo el proyecto de mejora del acceso al Puerto Oeste de Sevilla desde la SE-30 mediante la ejecución de un vial directo desde la referida vía.

La Audiencia argumenta que "el proyecto ha omitido el procedimiento medioambiental, faltando la autorización ambiental unificada y el Estudio del Impacto Ambiental exigido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, trámites esenciales del procedimiento que determinan su nulidad", según consta en la sentencia, consultada por Europa Press.

Cabe mencionar que la realización de estas obras afectaría al tráfico, por lo que es necesario habilitar intinerarios alternativos que puedan asumir las intensidades de tráfico necesarias y no provocar un colapso en la SE-30, tal y como ahonda el escrito.

En respuesta, Toscano, mostrando en primer lugar "prudencia" ante el asunto, ha querido remarcar que se trata de un proceso enmarcado en el ámbito contencioso-administrativo. "Lo que se está cuestionando es si el trámite que los técnicos del Ministerio de Transportes determinaron que era el más adecuado, lo es o no", ha añadido.

Al hilo, ha querido subrayar que, tal y como confirma la sentencia, frente a esta decisión cabe interponer un recurso de casación, una vía que ha sido escogida por la Abogacía del Estado, según ha confirmado el subdelegado, dado que "entiende que el procedimiento está ajustado a derecho".

Dado que este procedimiento afecta al tráfico de la SE-30, Toscano ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía. "Esa infraestructura, que hace un servicio para todo aquel que tiene que cruzar el río, va a seguir prestando este servicio y va a seguir en pleno funcionamiento", ha concluido.