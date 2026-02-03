El Gobierno valora la evolución positiva del mercado laboral en Sevilla tras registrar 12.600 demandantes menos

Archivo - Un hombre entra en la oficina de empleo situada junto a la Plaza del Museo de Sevilla, en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de los datos de demanda de empleo correspondientes al mes de enero de 2026, que reflejan que la provincia "continúa consolidando la trayectoria positiva" iniciada en los últimos ejercicios. La cifra total de personas inscritas como demandantes se sitúa en 144.390, lo que supone un descenso interanual del 8% respecto a enero de 2025 con 12.662 personas menos en paro.

"Se trata de una reducción de más de 12.600 demandantes de empleo menos en un año, que confirma que la provincia mantiene un escenario de estabilidad en su mercado laboral, una mejora respecto a 2025 que también se aprecia en las afiliaciones a la Seguridad Social, que aumenta en 17.421 personas en el sistema y deja una de las mejores cifras históricas registradas en el mes de enero", según ha valorado Toscano tras conocer las cifras facilitadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepes).

Al respecto, la tasa de paro registrada en la provincia de Sevilla se situó en el 14,7% sobre la población activa, una cifra 1,52 puntos inferior respecto al mismo mes del año anterior", según ha destacado Toscano sobre una tendencia descendente "que se observa de manera generalizada en todos los sectores productivos".

La caída del paro es especialmente acusada en la agricultura, que experimenta un descenso del 13,3%, y también significativa en la industria, con una reducción del 5,75%. La construcción registra igualmente un comportamiento favorable, con una bajada del 7,43%, mientras que el sector servicios, el de mayor peso en la economía provincial, disminuye un 7,4% respecto al mismo mes del año anterior. El grupo de personas sin actividad previa muestra también una reducción relevante del 11,52%.

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social registró un descenso estacional al pasar de 847.766 afiliados en diciembre de 2025 a 835.160 durante enero de 2026, una caída relacionada con el efecto de estacionalidad. Aun así, el dato refleja una evolución positiva respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaban 817.739 afiliados. Esto supone un crecimiento interanual del 2,13% en los inscritos en la Seguridad Social, equivalente a 17.421 personas afiliadas más que el 1 de enero del año pasado.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha señalado que "la dinámica de los grandes municipios confirma este buen comportamiento del empleo". En Sevilla capital, la demanda se reduce un 8,28% respecto a 2025, mientras que en Dos Hermanas el descenso alcanza el 7,97%, y en Alcalá de Guadaíra la caída interanual se sitúa en el 7,49%. Toscano ha subrayado que estas cifras revelan que el comportamiento positivo del mercado de trabajo "se extiende de manera equilibrada" por toda la provincia.

Los datos por sexo y edad reflejan igualmente un patrón favorable. La demanda de empleo disminuye tanto entre hombres como entre mujeres, con descensos del 8,27% y del 7,93%, respectivamente. Por tramos de edad, la reducción es especialmente acusada entre los menores de 25 años, donde el paro cae un 7,33 % en hombres y un 10,7% en mujeres. También se registran reducciones sostenidas en el segmento de 25 a 44 años y entre los mayores de 45, lo que confirma la amplitud del descenso en todos los perfiles laborales.

En términos mensuales, y en línea con el comportamiento habitual del mercado tras la campaña de final de año, la demanda registra un ligero incremento del 1,68 % respecto a diciembre de 2025, una variación que Toscano ha atribuido al componente estacional propio del mes de enero. Sin embargo, ha insistido en que "más allá de este ajuste puntual, los datos interanuales siguen mostrando que Sevilla avanza hacia un mercado laboral más robusto y estable".