Gómez de Celis (PSOE Sevilla) critica "ineficacia" del PP de Écija al "perder" 3,7 millones para prevenir inundaciones

El cabeza de lista del PSOE de Sevilla al Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en una visita a Écija. - PSOE SEVILLA

ÉCIJA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE de Sevilla al Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha criticado desde Écija (Sevilla) la "deficiencia absoluta y la ineficacia" del actual equipo de gobierno municipal del Partido Popular tras confirmarse que el Consistorio astigitano ha sido "la única excepción en toda España" incapaz de ejecutar los fondos estatales destinados a la prevención de riadas.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el cabeza de lista socialista ha calificado de "inadmisible" que, frente a numerosos proyectos financiados por el Gobierno central en todo el país para este tipo de riesgos, el Ayuntamiento de Écija sea el único que "haya dejado pasar" 3,7 millones de euros destinados específicamente a "blindar el municipio" frente a las crecidas del Genil.

En este contexto, durante una visita a las obras de emergencia que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está ejecutando en la zona, Gómez de Celis ha alertado del "grave peligro" que supone la inacción municipal ante episodios de crecidas del río Genil. "Todos recordamos con angustia las terribles inundaciones que sufrió Écija en 2010 y 2022", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que las obras de la CHG actúan como paliativo, pero lo que necesita la ciudad es "una solución definitiva que evite que vuelva a suceder algo así", ha señalado el dirigente socialista.

Al hilo, Gómez de Celis ha señalado que, bajo anteriores mandatos socialistas tanto en el Ayuntamiento como en la Junta de Andalucía se impulsaron actuaciones estructurales que venían planificadas en el proyecto '2 Flubiogenil' aprobado por el Gobierno de España para frenar las aguas aguas arriba y proteger los meandros.

3,7 MILLONES PERDIDOS POR DESIDIA DEL PP En esta línea, ha esgrimido que "toda la responsabilidad de lo que suceda a partir de hoy es de la alcaldesa del Partido Popular" y ha criticado el "negacionismo del cambio climático por parte de Vox y de la ultraderecha, secundado por la pasividad del PP", ante lo que ha advertido que Écija "no puede permitirse gobernantes que muestren semejante desprecio e ineficacia ante circunstancias que ponen en riesgo la vida y los bienes de los ciudadanos".

Una apuesta firme por la seguridad y el municipalismo Frente al modelo de crispación y abandono, Gómez de Celis ha reivindicado la fortaleza de las políticas progresistas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de inversiones hídricas y de seguridad territorial.

Asimismo, ha mostrado su convencimiento de que el próximo mes de mayo Écija recuperará un gobierno municipal socialista lo que garantizará una coordinación leal y eficaz entre administraciones.

"Por suerte, con Pedro Sánchez en el Gobierno de España y una futura alcaldesa socialista en el Ayuntamiento de Écija, lograremos cerrar definitivamente todo lo que haga falta para que nunca más se repitan las pesadillas de 2010 y 2022", ha defendido.