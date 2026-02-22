El Gran Desfile de la Ilusión cierra el Carnaval de Alcalá 2026 (Sevilla) con "gran participación"

El 'Gran Desfile de la IIusión'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Con el 'Gran Desfile de la Ilusión', Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha puesto el cierre a sus actos de Carnaval que durante este mes de febrero se ha venido desarrollando con diversas actividades y que, con el gran pasacalle familiar y de convivencia culminan, de manera popular esta tradición festiva de la ciudad. Así, centenares de personas han completado una "gran participación popular" en esta edición.

En esta línea y tal y como ha asegurado el Consistorio local en una nota, cientos de personas han seguido por las calles el discurrir del desfile en el que han participado agrupaciones musicales; comparsas y chirigotas, batucada, grupos de disfraces y hasta ocho carrozas.

De esta forma, con sus respectivos sistemas musicales, han llenado "de color y música un amplio recorrido" que ha cruzado la ciudad y que ha finalizado en la caseta municipal, con una fiesta de convivencia y baile, además de la entrega de premios del concurso de disfraces.

El 'Gran Desfile de la Ilusión', organizado por la Asociación Alcalareña de Carnaval ha contado en su desarrollo con un dispositivo de tráfico, seguridad y limpieza a través del denominado 'Plan Serpentina' en la que están coordinados los operativos especiales con Policía Local y Nacional, Protección Civil, Bomberos, Aira Gestión Ambiental, Hosteleros y los departamentos municipales de Hábitat Urbano, Gobernación, Juventud, Comercio y Fiestas Mayores.

Por su parte, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha felicitado públicamente por el éxito alcanzado de este gran pasacalle tanto a los participantes del cortejo, como a los que han formado parte de la organización y de velar por el desarrollo del desfile.

Asimismo, la alcaldesa también ha remarcado como el Carnaval alcalareño "es un ejemplo de superación y crecimiento que mantiene la pujanza", alentando a una cantera de jóvenes carnavaleros y consolidando esta tradición, que va "superando año tras año la calidad artística de su concurso de agrupaciones musicales" y que, con fiestas como las del Hornazo y el propio desfile de la ilusión suponen "una muestra destacable de diversión, alegría y convivencia para Alcalá de Guadaíra".