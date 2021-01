El gremio de arte sacro de Sevilla valora el plan de reactivación pero reclama ayudas directas a Junta y Gobierno

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Gremial Arte Sacro ha valorado el acuerdo alcanzado esta semana entre el Ayuntamiento hispalense y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla para el desarrollo de un plan de reactivación de los sectores económicos vinculados a la Semana Santa y atenuar así los efectos de la suspensión, por segundo año consecutivo, de los desfiles procesionales por la crisis sanitaria derivada de la Covid-19.

El presidente de este colectivo, Francisco Carrera Iglesias, 'Paquili', considera positiva la medida si bien tendrá una "mínima incidencia", por lo que ha reclamado de nuevo ayudas directas para el sector a los gobiernos de todos los niveles --estatal, autonómico y local--, ante una situación "que demanda actuaciones urgentes" por parte de las administraciones, según ha afirmado a Europa Press.

Desde la asociación gremial se ha solicitado al Consejo que se desglose ese acuerdo por el que "se potencian actividades que suplen las procesiones y que puede beneficiar indirectamente al sector". "El problema es que llevamos aguantando con pedidos de otros años y contratos firmados a largo plazo, pero esto se está acabando porque no hay demanda de piezas nuevas y muchos talleres no resistirán".

"En estos momentos no hay encargos de las hermandades porque están volcadas en sus Bolsas de caridad. Además, han visto reducidos su ingresos de forma considerable al no poder organizar eventos tradicionales como cruces de mayo, tómbolas o casetas en la Feria, que son fuentes de ingresos".

Asimismo, la asociación gremial ha reivindicado el "importante papel" de este tejido artístico en cuanto al apartado de patrimonio, "pero también en la economía de la ciudad, al igual que los sectores hosteleros y hoteleros". "No es un tejido muy amplio pero se encuentra esparcido por la provincia y aglutina en torno a 400 trabajadores".

EPÍGRAFE DE ARTE SACRO

La asociación gremial tiene previsto reunirse la próxima semana con la Dirección General de Trabajo y Artesanía de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Un encuentro en el que aprovecharán para pedir ayudas directas. Al respecto, 'Paquili' ha lamentado que el arte sacro no figure en el registro de artesanía "en un epígrafe concreto".

La inclusión en un apartado propio "implicaría un reconocimiento como sector importante de arte". "Partir de la nada es difícil; más aún cuando ello supone un cambio de normativa". El presidente del colectivo Arte Sacro ha señalado que "no ha habido cultura asociativa en dos siglos del tejido sacro, con lo que no había conocimiento del sector", ha añadido.

En cuanto a la programación prevista por la institución cofradiera con sede en San Gregorio, 'Paquili' ha valorado la celebración de exposiciones que pueda beneficiar a bordadores, orfebres o tallistas, entre otros. En este sentido, el Ayuntamiento anunciaba este miércoles que el presupuesto municipal de 2021 contará con casi un millón de euros destinados a un programa de actos e iniciativas que se desarrollen en torno a la Semana Santa.

CONSEJO DE BANDAS

En esa línea se manifiestan en el Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla, que, si bien valoran dicho plan de actividades del Consejo, reconocen un "desconocimiento total" de los términos de ese acuerdo entre el Ayuntamiento y el organismo cofradiero.

La entidad que representa a las formaciones musicales también apuesta por ayudas directas "que sean gestionadas desde el propio Consejo de Bandas". "Sería más fácil contar una partida --sea cual sea-- y ya nos encargaríamos de los diversos actos" relacionados con esta faceta artística, ha asegurado su presidente, Manuel Esteban.

Para ello, los músicos defienden que son muchos los gastos que soportan las diferentes agrupaciones, "que no tienen ánimo de lucro", para el mantenimiento de la actividad, tales como locales de ensayo, profesorado o uniformes. "Además, somo uno de los colectivos más castigados por la crisis. Hay casos de conciertos firmados que no se han celebrado por causas ajenas en los que no hemos recibido ninguna retribución o solo el 50 por ciento, y seguimos teniendo gastos todos los meses".

En este sentido, desde el Consejo de Bandas de Música lamentan que no puedan ensayar ni en las calles ni en los locales de ensayo, "cuando sí se pueden dar clases en los conservatorios, por ejemplo, y a pesar de que disponemos de naves de 120 metros cuadrados diáfanos", ha añadido Esteban.