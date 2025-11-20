Grupo AZVI, Orden Hospitalaria San Juan de Dios en Sevilla o Juan Castaño algunos de los premiados de RSEyS

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Diputación de Sevilla y de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Javier Fernández de los Ríos Torres y Miguel Rus Palacios, respectivamente, así como el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, han presidido la entrega de los XIII Premios de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad (RSEyS) en el transcurso de una ceremonia que se celebró este miércoles en el Acuario de Sevilla.

Según una nota remitida por la organización de los galardones, el Grupo AZVI ha sido reconocido en la categoría de 'Gran Empresa', mientras que Alimentación Díaz Cadenas ha recibido el galardón correspondiente a la categoría de 'Pyme'. Asimismo, el programa de televisión 'Hablemos de Inclusión con Juan Castaño', de la productora Frente a Texto, ha obtenido el premio a la 'Mejor Iniciativa' en RSEyS. Por su parte, el premio a la Trayectoria ha recaído en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Sevilla, coincidiendo con la celebración de su 450 aniversario.

Se trata de unos galardones, de carácter anual, convocados por la CES y por Diputación, a través de Prodetur, que tienen como objetivo reconocer las "mejores iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas que desarrollan su actividad en Sevilla".

Sobre el Grupo Azvi, el jurado ha destacado su enfoque centrado en las personas y en las comunidades donde opera. Según la organización, la compañía promueve un entorno laboral "seguro, saludable y equitativo; apoya a clientes y proveedores locales; y contribuye al crecimiento económico mediante la generación sostenible de empleo".

Acerca de Alimentación Díaz Cadenas, el jurado ha querido reconocer las acciones que esta empresa familiar del sector alimentario desarrolla año tras año. Entre ellas destaca la creación de la marca 'Maruja Vilches', que desde 2020 está presente en todos los puntos de venta de la cadena como producto solidario. Los beneficios obtenidos por el aceite, las regañás y el resto de productos 'Maruja Vilches' se destinan íntegramente a la Asociación Maruja Vilches, madrina de la obra social de la compañía, para impulsar el trabajo solidario que realiza en el Polígono Sur. Solo en 2024, esta labor ha permitido ayudar a más de 300 niños y 540 familias de esta zona.

La 'Mejor Iniciativa' ha recaído en el programa 'Hablemos de inclusión, con Juan Castaño', que se emite en PTV Sevilla. El jurado ha destacado de esta iniciativa su "labor de concienciación, comprensión, motivación e integración social y que se trata de una propuesta innovadora que persigue que la inclusión plena deje de ser una utopía".

Finalmente, el jurado ha querido reconocer la trayectoria de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en Sevilla, dedicada a la atención sanitaria, sociosanitaria y social, en el marco de su 450 aniversario en Sevilla, donde desarrolla su labor en seis centros distribuidos por la provincia, desde los cuales se articula "una red de apoyo sólida y comprometida con las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social".

"LO QUE LA EMPRESA GENERA, VUELVE A LA GENTE"

El presidente de la Diputación ha destacado que los premios son un ejemplo de "economía circular social" de impacto comunitario, asimismo ha subrayado el "valor social" de las iniciativas. "Una empresa que es palanca para una sociedad mejor, donde cada euro invertido multiplica su efecto en empleo digno y prácticas sostenibles", ha indicado.

También Fernández ha puesto de relieve, que la RSE no es "únicamente un gesto ético, sino una decisión inteligente desde el punto de vista económico". En este sentido, ha señalado que las empresas con políticas en este ámbito "pueden alcanzar más de rentabilidad adicional de crecimiento en facturación respecto a aquellas que no integran estos criterios".

Por su parte, el presidente de la CES, Miguel Rus, ha hecho hincapié en que la responsabilidad social "no es solo un requisito, sino una forma de mirar el mundo". "Con empatía, con compromiso y con la firme voluntad de mejorar la vida de los demás, las empresas pueden generar un impacto positivo en los barrios, las familias y las personas que más lo necesitan", ha afirmado.

Rus ha asegurado que una empresa "verdaderamente responsable" es aquella que "comprende el impacto que genera y trabaja cada día para maximizar lo positivo y minimizar lo negativo". "Este compromiso no solo beneficia al entorno, sino que también refuerza la competitividad y sostenibilidad de las empresas, convirtiéndolas en organizaciones mejores, más fuertes y resilientes", ha indicado.