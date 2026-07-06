El grupo 'Hakuna', nueva confirmación para el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2027

Un concierto de Hakuna Group Music. Archivo. - HAKUNA GROUP MUSIC

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conjunto musical 'Hakuna' llegará a Sevilla en 2027 de la mano de Icónica Santalucía Sevilla Fest, según ha confirmado la organización del evento.

Así, el 11 de julio aterrizará en el escenario de la Plaza de España. Es la segunda confirmación del festival para el referido año, tras anunciar la participación de El Barrio el 5 de junio.

Así, 'Hakuna' llevará a cabo su primera gira por grandes recintos, 'La Doble Gira', un proyecto en el que recorrerá España y México. Además, sus integrantes ofrecerán conciertos en diversos centros penitenciarios.

La gira supondrá también el estreno en directo de las canciones de su próximo álbum, que convivirán con algunos de los temas más reconocidos del grupo, como 'Huracán' o 'El Único Rey'.