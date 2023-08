Un grupo de internas de Alcalá (Sevilla) explican las "normas, deberes y responsabilidades" en la cárcel con un cómic

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de internas del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han realizado un cómic en el que ilustran y enseñan cuáles son las "normas, deberes y responsabilidades" de las presas en la cárcel. La animación trata sobre el ingreso de una mujer que es recibida por otra interna que le explica el funcionamiento del centro penitenciario.

Esta iniciativa ha reunido a 17 internas para crear un proyecto conjunto de 36 páginas --alrededor de dos páginas por persona--, en las que las mujeres expresan, mediante el dibujo cómo se sienten, así como reflexionan sobre ellas mismas y "aprenden de una manera diferente a resolver los conflictos". El trabajo ha durado dos meses.

El funcionario jefe de servicio y organizador de dicha iniciativa, Manuel Barrero, señala en declaraciones a Europa Press que este proyecto surge de una iniciativa de la Asociación Tebeoesfera, en la que es voluntario desde hace años, para difundir el cómic como "herramienta de aprendizaje". "Sabíamos que el proyecto tendría una buena acogida porque las internas ya usaban los dibujos en sus cartas", reconoce.

Una de las internas que ha participado en el proyecto relata que el cómic ha servido para "motivarnos unas a otras". "Era una forma de sentirnos en familia, porque te daba fuerzas y ganas de seguir trabajando", recuerda en declaraciones a Europa Press. "Dejabas las reyertas fuera y ayudabas a las compañeras", apostilla.

"Tengo que admitir que cuando vi el cómic terminado se me saltaron dos lagrimillas y tenía los bellos de punta", sostiene con orgullo esta interna, que también reconoce que el proyecto ha sido "una experiencia inolvidable". "Mi hijo no se creía que pudiese dibujar. Es una satisfacción y un orgullo. Un recuerdo mío que permanecerá en el centro cuando me vaya", confiesa.

La directora del centro penitenciario, Lidia Cabornero, explica los beneficios que ha traído esta iniciativa y apunta que ha sido uno de los pocos programas que implican a las presas en el dibujo del cómic, ya que, según sus palabras, los anteriores ciclos sólo se centraban en la lectura de este tipo de formatos.

La iniciativa que contaba con un material muy "básico", "tan solo lápices, bolígrafos y papel", ha permitido que las internas puedan, mediante el dibujo, "retratarse a ellas mismas y a sus compañeras, reflexionar y compartir una experiencia inolvidable".

Este proyecto ha contado con financiación del Ministerio de Cultura para el fomento de la lectura por valor de 2.500 euros para la adquisición de los materiales, imprenta y el trabajo de un profesional externo para dar "cohesión y color" al cómic.