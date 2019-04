Un grupo de investigadoras de la Universidad de Sevilla presentan 'Científicas en corto'

Publicado 01/04/2019 14:12:12 CET

Es un vídeo de la obra de teatro científico-divulgativa 'Científicas: pasado, presente y futuro' destinado a los centros escolares

Los creadores de la obra de teatro científico-divulgativa 'Científicas: pasado, presente y futuro' han creado la versión audiovisual resumida de la representación teatral. 'Científicas en corto' está dirigida a todos los centros educativos que no puedan asistir a la representación.

'Científicas: pasado, presente y futuro' es una actividad teatral dirigida a escolares de entre 8 y 14 años y se está representando desde 2016, principalmente en Sevilla, pero también en otros puntos de España. Es una idea original de Francisco Vega Narváez, técnico de laboratorio de la Universidad de Sevilla y está interpretada por cinco profesoras e investigadoras de la US: Isabel Fernández Delgado, Clara Grima Ruiz, María José Jiménez Rodríguez, Adela Muñoz Páez y María del Carmen Romero Ternero. La dirección corre a cargo de Remedios Malvarez.

Estas cinco profesoras dan vida a cinco investigadoras del pasado: Hipatia de Alejandría, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr, quienes le cuentan al alumnado su vida actual como científicas y le invitan a formar parte del apasionante mundo de la ciencia.

Con esta obra se pretende resaltar la importancia de la ciencia, incentivar vocaciones científicas y visualizar el papel de la mujer en la ciencia. En especial, se quiere acercar a las niñas a este mundo, ofreciéndoles referentes en los que puedan sentirse reflejadas. Una de las mejores formas de reducir la escasa presencia femenina en las profesiones relacionadas con las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) es dar visibilidad a la labor que han realizado y realizan muchas mujeres en estos campos.

Después de 36 representaciones y más de 10.000 espectadores, la obra sigue teniendo una fuerte demanda de asistencia por parte de numerosos centros educativos de Sevilla y otras provincias, así como peticiones de distintas universidades y organismos públicos y privados para realizar representaciones en distintos puntos de España.

Con el fin de atender a esta demanda y llegar a todos los centros educativos que no pueden asistir a las representaciones se ha realizado este cortometraje (descarga gratuita) con la financiación del Vicerrectorado de Investigación de la US, la Unidad para la Igualdad de la US y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.

El vídeo se ha presentado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la US. La obra ha sido galardonada con el premio Equit@t 2017 a la promoción de la equidad de género, con el primer premio en la modalidad 'Puesta en Escena' de la XIX edición del concurso internacional Ciencia en Acción 2018 y con el Premio a la Divulgación Científica US 2018.