La Guardia Civil desarticula un punto de venta marihuana en una operación contra el narcotráfico en Huévar (Sevilla)

Archivo - Imágenes de archivo de una plantación indoor de marihuana. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) ha felicitado a la Guardia Civil por la operación contra el tráfico de marihuana desarrollada esta semana en la localidad, que se ha saldado con la detención de los presuntos encargados de una plantación indoor desmantelada en una nave de Guadial.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el teniente de Alcalde Manuel Ruiz y la concejala Isabel María Romero, delegada de Guadial, han estado presentes en la operación, desarrollada el pasado martes, donde comprobaron el trabajo de los agentes que se desplazaron al municipio desde la localidad de Pilas (Sevilla).

Al hilo, Manuel Ruiz ha puesto de manifiesto que este tipo de operaciones "ponen de manifiesto la importancia de contar con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", y ha recalcado que los propios agentes le transmitieron que "aunque Huévar no tenga cuartel, la Guardia Civil está pendiente del pueblo y pendiente de la llamada de cualquier persona que lo necesite".

Asimismo, ha recalcado la felicitación a los agentes actuantes y confía en que los vecinos de Guadial en concreto y del pueblo en su globalidad "no tengan que sufrir más el hecho de tener a narcodelincuentes cerca de sus casas".