La Guardia Civil detiene a dos personas por robar en hoteles de Los Palacios (Sevilla) con vehículos sustraídos

Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de la sustracción de vehículos, así como del posterior robo en establecimientos hosteleros de la localidad de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Según ha precisado el Instituto Armado en una nota de prensa, el área de investigación del municipio ha dado inicio a la indagación tras detectar un "aumento significativo" de estos robos, utilizados por los autores para irrumpir en los locales mediante alunizajes y calcinarlos tras su huida.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil consiguió identificar a los dos supuestos autores durante la comisión de un robo en un bar de la localidad. Hasta el momento, la Guardia Civil ha recuperado tres vehículos sustraídos durante las horas previas al robo, con una máquina recreativa sustraída en el maletero de uno de ellos.

Con esta operación, la Guardia Civil ha relacionado a estas personas con un total de 22 delitos de robos de vehículos, de manera que ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial como presunto autor de delitos contra el patrimonio. No obstante, ha destacado que la investigación apunta a que hay más personas implicadas en la trama criminal, por lo que podrán darse nuevas detenciones durante los próximos días.

En contexto, el Ayuntamiento de Los Palacios ha reclamado a la Subdelegación de Gobierno en Sevilla un incremento de los efectivos de Guardia Civil en el municipio, dada la preocupación entre vecinos, comerciantes y empresarios.

Como nuevo paso, el Gobierno municipal ha convocado una Junta Local de Seguridad Extraordinaria para el próximo jueves, 20 de agosto, a las 11,00 horas, en la que se analizará la situación de seguridad del municipio y se abordarán las medidas que puedan contribuir a prevenir nuevos incidentes y mejorar la respuesta ante este tipo de delitos.

En este sentido, el alcalde, Juan Manuel Valle, ha trasladado su solidaridad a las personas, empresas y entidades que se hayan visto afectadas por estos hechos y hace un llamamiento a la ciudadanía para que "mantenga la colaboración" con los cuerpos de seguridad.