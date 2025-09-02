La Guardia Civil intercepta en Puerto Gelves (Sevilla) una narcolancha

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado una narcolancha en Puerto Gelves (Sevilla), en una operación llevada a cabo por agentes del Instituto Armado.

Según ha informado el Cuerpo de seguridad a Europa Press, por el momento no se han facilitado más detalles, aunque se ha confirmado la llegada del vehículo al puerto sevillano.

En un vídeo difundido en redes sociales por el diario ABC de Sevilla, puede observarse cómo la embarcación pasaba frente a la zona portuaria.