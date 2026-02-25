Guardia Civil investiga a dos personas tras ser sorprendidas robando aceitunas en Salteras (Sevilla)

Guardia Civil interviene en una finca agrícola en Salteras (Sevilla) tras el robo de aceitunas - GUARDIA CIVIL

SALTERAS (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha procedido este miércoles a la investigación de dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto de aceitunas en una finca agrícola del término municipal de Salteras (Sevilla), tras ser sorprendidas de manera infraganti hurtando las aceitunas en una finca de la localidad.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la operación se inició cuando el personal de guardería rural de la propia explotación sorprendió in fraganti a dos individuos mientras recolectaban aceituna destinada a la producción de aceite sin el consentimiento del propietario.

Gracias a la rápida actuación y a la vigilancia permanente mantenida por el guarda rural, logró interceptar a los supuesto autores, dando aviso inmediato la Guardia Civil. Al lugar se desplazaron de inmediato efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor (investigadores de robos en zonas agrícolas y ganaderas), encontrando a los supuestos autores con la furgoneta llena de aceitunas dispuesta para salir de la finca.

Como resultado de esta intervención conjunta, la totalidad de la aceituna recolectada ha sido recuperada en la propia finca y restituida de inmediato a su legítimo propietario al no haber abandonado el perímetro de la explotación.