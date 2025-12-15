La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 44 años en La Algaba (Sevilla)

Archivo - Municipio de La Algaba, donde ha sido localizada la mujer asesinada. - María José López - Europa Press - Archivo

LA ALGABA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Sevilla ha abierto una investigación tras hallar el cuerpo sin vida de una mujer de 44 años en La Algaba. No consta que la víctima estuviera en el sistema VioGen, por lo que el Instituto Armado tiene todas las hipótesis abiertas, no sólo la de que se trate de un caso de violencia de género.

Fuentes de la Benemérita han confirmado este lunes a Europa Press la aparición de esta mujer asesinada, un suceso adelantado por Diario de Sevilla. El aviso lo dio el 112 a la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar de los hechos --calle Buganvilla del municipio sevillano-- donde localizó el cuerpo sin vida de la mujer.

Andalucía contabiliza catorce mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 30 años en la localidad sevillana de El Viso del Alcor.

La víctima de El Viso fue una mujer de 30 años, asesinada presuntamente por un hombre de 35 con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental. La víctima confirmada es la primera asesinada por violencia de género en diciembre.