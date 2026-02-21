La Guardia Civil rescata a una mujer con problemas de movilidad tras incendiarse su vivienda en Valencina (Sevilla)

Rescate de una mujer en Valencina de la Concepción (Sevilla) al incendiarse su vivienda. - GUARDIA CIVIL

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

Guardias civiles del Puesto Principal de Gines (Sevilla) han rescatado a una mujer de avanzada edad y con movilidad reducida tras el incendio de su vivienda en la localidad sevillana de Valencina de la Concepción. En el lugar de los hechos, los agentes comprobaron que el domicilio estaba completamente cerrado y que había "un fuerte olor a quemado, percibiendo igualmente los agentes una débil voz de mujer desde el interior de la vivienda".

Así lo describe el Instituto Armado en una nota de prensa en la que explica que, como consecuencia de ello, los guardias civiles forzaron la persiana de una de las ventanas pudiendo observar a través de la misma a una mujer de avanzada edad tendida en el suelo del salón manifestando reiteradamente con un hilo de voz "me ahogo". La mujer se encontraba junto a una mesa camilla cuyos textiles y enseres cercanos se encontraban ardiendo en estado de propagación por el resto de la habitación, existiendo en el interior de la vivienda una elevadísima concentración de humo que dificultaba la visión y respiración.

Los guardias civiles logran acceder a la vivienda fracturando la puerta principal hasta lograr su apertura. Con una visibilidad reducida y una carga de humo tóxico, procedieron al rescate inmediato de la víctima, evacuándola hasta el exterior de la vivienda. Paralelamente, uno de los guardias civiles, mientras su compañero auxiliaba en todo momento a la mujer, procedió a sofocar el foco activo del incendio ante la continua propagación evitando así su extensión al resto de la vivienda, constatando que no existían más habitantes dentro del inmueble.