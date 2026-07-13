La Guardia Civil de Sevilla detiene a un hombre mientras trataba de robar el bolso a una ciclista en la A-4

IMAGEN DE ARCHIVO DE AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL DE SEVILLA - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla han detenido a un hombre mientras trataba de robarle el bolso a una mujer que circulaba en bicicleta por la A-4.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes observaron durante labores de vigilancia como el presunto autor forcejeaba "violentamente" con una mujer para arrebatarle el accesorio.

De esta manera, los agentes han evitado que la ciclista sufriera un "violento" robo con intimidación, procediendo a la inmovilización y posterior detención del agresor como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de desobediencia grave a los agentes de la autoridad.