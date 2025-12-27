Hallado el cadáver de un hombre en un canal de riego en Isla Mayor (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de unos agentes de la Guardia Civil. - ALMERÍA - Archivo

ISLA MAYOR (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

Los agentes del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil de Sevilla han procedido este sábado a la localización del cuerpo sin vida de un varón de mediana edad, en un brazo del canal de riego a su paso localidad sevillana de Isla Mayor.

Según han informado fuentes del instituto armado en un mensaje difundido a los medios, dicha persona se encontraba atrapado en un cañaveral, siendo rescatado su cuerpo a las 14,15 horas de este sábado, procediendo la Autoridad Judicial competente al levantamiento del cadáver sobre las 16,00 horas.

Asimismo, han indicado que el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe se está haciendo cargo de la investigación del caso.