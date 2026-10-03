Hallan el cadáver de una mujer cerca de la necrópolis de Osuna (Sevilla) sin signos de violencia

Dos agentes de la Guardia Civil en un coche patrulla. - GUARDIA CIVIL

OSUNA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras localizarse el cadáver de una mujer cerca de la necrópolis de Osuna (Sevilla). El cuerpo no presenta "ningún" signo de violencia, tal y como confirman fuentes del Instituto Armado.

El aviso lo dieron este pasado viernes unos vecinos de la localidad ursaonense tras lo que efectivos de la Benemérita se desplazaron a la zona indicada encontrando el cadáver de la mujer, de alrededor de 60 años de edad.

La Guardia Civil ha abierto una investigación, tal y como marcan los protocolos, pero descarta que haya detrás causas violentas al no encontrar ningún signo que así lo indique.