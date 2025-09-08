Hallan pavos muertos en la Escuela Infantil María Inmaculada de Sevilla

Un pavo pasea por las inmediaciones de los Jardines de Murillo de Sevilla. - A.G - EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos ejemplares de pavos muertos han sido hallados este viernes en la Escuela Infantil (EI) María Inmaculada de Sevilla., que se encuentra en las inmediaciones del Real Alcázar.

Según han confirmado los Servicios de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente tuvo lugar sobre las 7,40 horas, cuando recibieron un aviso que alertaba de la presencia de animales muertos en el centro.

En ese momento, como es habitual en estos casos, fueron activados los servicios de la Policía Local, así como otros efectivos de Emergencias Sevilla.