El Heraldo Real recibe las llaves de Sevilla en la víspera de la Cabalgata de Reyes

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Heraldo Real de los Reyes Magos ha recibido este domingo las llaves de la ciudad de Sevilla de manos del alcalde, José Luis Sanz, en la víspera a la Cabalgata de este lunes 5 de enero.

En un acto que ha tenido lugar a las afueras del Ayuntamiento, Sanz ha dado la bienvenida al Heraldo al que le ha pedido "mucha felicidad, mucha esperanza, mucho trabajo y mucha prosperidad" para los sevillanos, que como ha indicado, "se han portado muy bien".

Por su parte, el Heraldo ha pedido a los Reyes Magos que "todos los niños tengan su regalo y que ningún barrio, ni siquiera los más desfavorecidos, tengan problemas para que sus menores tengan un regalo". "No nos olvidaremos de ninguno de ellos", ha afirmado.

Al acto ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que encarnará al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos este lunes 5 de enero. En una publicación en sus redes sociales, ha expresado "tenemos muchas ganas".

El Cortejo del Heraldo Real ha estado formado por un séquito de pajes y beduinos, que ha sido precedido por la Agrupación musical Virgen de los Reyes. Junto al Heraldo ha ido el Escuadrón de Acompañamiento de la Policía Nacional a caballo y la Agrupación musical Cigarreras Juvenil ha sido la encargada de cerrar el cortejo.