Herido un hombre tras sufrir una agresión en un establecimiento en Cantillana (Sevilla)

CANTILANA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Un persona ha resultado herida este sábado tras producirse una agresión en una cafetería ubicada en la localidad sevillana de Cantillana, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Por su parte, el Instituto Armado ha detallado a esta agencia que el herido se trata de un hombre de unos 30 años, que presentaba un corte por arma blanca. Además, ha indicado que la víctima ha sido trasladada al Hospital Virgen del Rocío por servicios médicos para ser intervenido y se encuentra fuera de peligro.

Asimismo, la Guardia Civil está a la espera de la presentación de denuncia para poder abrir diligencias sobre la agresión.

El teléfono 112 ha recibido varios avisos por parte de particulares sobre las 7,20 horas de la mañana, alertando de que una persona había sido agredida en un establecimiento ubicado en la avenida del Guadalquivir en dicho municipio.

Tras el aviso, la sala coordinadora ha movilizado a los servicios sanitarios del 061 y efectivos de la Guardia Civil, siendo estos últimos los que se han hecho cargo de la investigación.