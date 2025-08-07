Herido un joven de 26 años tras el incendio de una vivienda en la madrugada de este jueves en Osuna (Sevilla)

Archivo - Fachada del Hospital de la Merced, en Osuna (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

OSUNA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Un joven de 26 años de edad ha resultado herido a causa de un incendio de vivienda declarado esta madrugada en la localidad sevillana de Osuna, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Conforme ha trasladado la Junta de Andalucía, algunos testigos alertaron al 112 a las 00,30 horas del humo provocado en un inmueble en la calle Valdés Leal de Osuna. Se avisó entonces a los Bomberos de la Diputación, a la Policía Local, Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Finalmente los operativos atendieron a un hombre que se encontraba en una vivienda ubicada en la planta baja, quien fue posteriormente evacuado al hospital de La Merced de Osuna afectado por la inhalación de humo.