Un herido leve en un accidente con cuatro vehículos implicados en Glorieta de los Marineros en Sevilla

Accidente de tráfico en la Glorieta de los Marineros de Sevilla

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida leve en un accidente de tráfico en la mañana de este miércoles en la Glorieta de los Marineros de Sevilla. La Policía Local mantiene activados desvíos de tráfico en la zona.

Cuatro vehículos se han visto implicados en el siniestro vial, uno de ellos ha volcado, según ha informado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales.

Se trata del segundo accidente de tráfico en la mañana de este miércoles en la ciudad. Sobre las 6,50 horas, un siniestro ha causado varios desvíos de tráfico en la confluencia de la Avenida de la Paz con Carretera Su Eminencia. El suceso no ha provocado heridos.