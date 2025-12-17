Herido un policía por un disparo accidental en un operativo contra estafas cibernéticas en Los Molares (Sevilla)

Archivo - Furgón de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado que un agente de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha resultado herido este miércoles por un disparo accidental durante una intervención en Los Molares (Sevilla).

Según ha informado el Cuerpo, se trata de un operativo contra las estafas cibernéticas en la localidad sevillana.

La Policía ha indicado que el agente ha sido trasladado a un centro sanitario y "en principio" no presenta lesiones de gravedad.