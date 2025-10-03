Un hombre mata a su madre y acude a un cuartel de Brenes (Sevilla) para confesar el crimen

Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Brenes (Sevilla) a un hombre acusado de homicidio tras confesar que había matado a su madre en el domicilio de la víctima, presentándose días después en un cuartel del municipio para confesar el crimen.

Según ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press, los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, aunque el individuo se ha entregado personándose en el cuartel en la mañana de este viernes.

Por el momento, no han trascendido datos de los implicados. La investigación está siendo llevada a cabo por la Policía Judicial.