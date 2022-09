Homenaje de ESIC Sevilla a sus más de 3.000 antiguos alumnos y por los 25 años del campus con aforo completo

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escuela de negocios ESIC Sevilla reúne, por cuarto año consecutivo, a sus antiguos alumnos para rendirles homenaje. Este Encuentro Alumni, "lleno de aprendizajes sobre talento e innovación", se ha celebrado el pasado 29 de septiembre en el campus de ESIC y los fondos obtenidos con la entrada, con un importe de diez euros, se han donado íntegramente al Banco de Alimentos de Sevilla.

Nicolás Díaz, exalumno de Executive MBA, y Alba Mallado, del Máster en Dirección Financiera, han sido quienes han entregado el cheque de 1.150 euros a la asociación, según detalla la escuela de negocios en una nota de prensa.

El evento ha contado con múltiples actividades y ponencias, y ha comenzado con unas palabras de Patricia Cuevas, directora de ESIC Sevilla, quien ha agradecido al equipo la "cálida bienvenida" y por "el sentido que le da la comunidad ESIC", donde dos de cada tres alumnos van referenciados. Cuevas ha querido trasladar un mensaje de confianza en cada persona y en la escuela, en este contexto de incertidumbre.

Tras esas palabras de bienvenida, se han celebrado dos microponencias. La primera, a cargo de Pablo González, fundador y CEO de Trivu, considerado uno de los talentos jóvenes más brillantes de España y presente en la lista 'Forbes 30 Under 30', que ha explicado que "hace falta trabajar y afrontar la transformación que está habiendo, que es como una cebolla: hay que quitar todas esas capas para obtener un cambio real". También ha comentado que "se habla mucho de la transición ecológica en la que estamos viviendo, cambios sociales y políticos. Pero se habla muy poco de lo que supone el mayor reto que debemos ser capaces de afrontar para nuestro mundo sociedad y empresas: 'the talent wave' (ola del talento, en español). En el equipo está la clave", ha afirmado.

González también ha resaltado que "el tiempo y energía gastados en preocuparse, antes de ocuparnos de un problema, podríamos invertirlo en solucionarlo. Hoy, nueve de cada diez CEO están preocupados". Sobre la motivación ha compartido que "la gente llega a una empresa esperando que le motiven, y hay que ir motivado por la mañana desde casa. Tenemos que controlar la calidad de nuestra motivación, no la cantidad. La motivación nace de uno mismo". En esa misma línea ha destacado que "no importa no valer para todo el mundo, sino para quien nos interesa".

Asimismo, ha abordado el tema de las colaboraciones, y la importancia en ellas de la confianza que los demás depositan en una persona/empresa, y que hace que "confiemos en nosotros mismos", al tiempo que ha planteado que es "esencial hacerlo todo con un propósito, y que las personas deben hacer todo lo que puedan y no esperar a que otros lo hagan". "No te preocupes por el talento. Ocúpate de él", ha concluido González.

SEGUNDA PONENCIA EN EL ENCUENTRO

La segunda ponencia ha sido a cargo de Fran Chuan, experto en la cultura de innovación y fundador de las empresas Dicere Global e InnoQuotient. El autor de 'Autenticidad' y coautor de 'Innovación 2.0', colabora con universidades como IESE Business School-Barcelona y Babson College (Boston). El ponente ha definido la innovación como "obtener un resultado diferente a un problema existente. La innovación no inventa necesidades, es una variante".

Chuan han destacado el hecho de que "la diferencia entre una idea loca y una idea genial es el éxito. Hay que imaginar, ser creativos, y experimentar". Además, ha asegurado, que la incertidumbre actual es algo que va a perdurar, por lo que "hay que pensar en grande para llegar a un sitio poderoso y que valga la pena". En su opinión, "hay que hacer una actividad interactiva junto a los asistentes con materiales como taza, maletas, mochila, mopas y escobas, entre otros, para hacer gráficos los ejemplos de innovación originada en la observación".

Por último, ha compartido los pasos para innovar: desmitificar, alinear, concretar, y sistematizar. "La innovación no es más que pensar diferente" y no ha dudado en "llamar la atención sobre la cultura: ¿Qué es la cultura? La cultura se come cualquier cambio cuando lo anuncias. La cultura acaba con la cultura de cambio". Su ponencia ha terminado advirtiendo de que a menudo "cuando hablamos de innovación, nos olvidamos de las personas".

SORTEOS Y RECONOCIMIENTOS

Además de estas "píldoras para inspirar y aprender", ESIC Sevilla ha obsequiado a sus antiguos alumnos con una tarjeta ticket restaurante valorada en 300 euros para la promoción con mayor número de asistentes al evento, en este caso la promoción del Executive MBA (EMBA) 10, que ha sido entregado por Felipe Caballero, responsable de admisiones de postgrado, y con un sorteo uno de sus cursos especializados 'online' (CEO) valorado en 1.950 euros entre todas las personas que asistieron al encuentro, entregado por Rocío Cantero, responsable de coordinación de la Business School.

El ganador ha sido Juan Bernardo Cabello, alumni del Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial [GESCO]. El cierre del evento estuvo a cargo de José Luis Casado, director de Relaciones Institucionales y Proyectos Corporativos de ESIC Business & Marketing School, que ha compartido palabras de ánimo y "su visión de que es un momento propicio para formarse con el objetivo de mejorar competencias profesionales y reclinarnos de cara a nuevos retos". Por último, hubo tiempo para disfrutar de un cóctel networking.

El campus de ESIC Sevilla cuenta con más 3.000 antiguos alumnos y 25 años de historia. Está ubicado en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PTC), en la Avenida Carlos III. El PCT Cartuja es el principal espacio de innovación de Sevilla, un Parque Científico y Tecnológico en el que confluyen 536 empresas y startups, centros formativos y de investigación y con una extensa oferta cultural y de ocio.

Aunque está ubicado en un entorno empresarial y tecnológico, se encuentra en el corazón de la ciudad, junto al barrio de Triana, y al Centro Comercial Torre Sevilla.