El homenaje de Los Palacios (Sevilla) a Jesús Navas, Fabián y Gavi: un monumento y el nombre de los campos de fútbol

Archivo - Jesús Navas, (2d) Fabián Ruiz, (d) y Pablo "Gavi" (i) con una caja de tomate durante la recepción institucional a los jugadores de la selección española de fútbol tras la conquista de la Nations League en los Palacios y Villafranca - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) rendirá un homenaje permanente a los futbolistas internacionales Fabián Ruiz, Pablo Páez "Gavi" y Jesús Navas, tres referentes del deporte nacidos en el municipio que darán nombre a los campos de fútbol de la localidad y a los que se les dedicará un monumento.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el alcalde, Juan Manuel Valle, ha anunciado que los dos campos de fútbol de césped municipales pasarán a denominarse 'Campo de Fútbol Fabián Ruiz Peña' y 'Campo de Fútbol Pablo Páez Gavira "Gavi"', mientras que el pabellón polideportivo municipal ya lleva desde hace años el nombre de Jesús Navas, completando así el reconocimiento institucional a los tres campeones palaciegos.

Además, el Consistorio impulsará la construcción de un monumento dedicado a Fabián Ruiz, Gavi y Jesús Navas, un espacio conmemorativo que simbolizará "el orgullo de todo un pueblo por unos deportistas que se han convertido en ejemplo de esfuerzo, humildad, compromiso y superación para las nuevas generaciones".

Por otro lado, el anuncio se ha realizado coincidiendo con la semana en la que la Selección Española disputa su segunda final de un Mundial, en la que el municipio "ya se siente profundamente orgulloso de todo lo que han conseguido y de la forma en la que representan a su pueblo".

Asimismo, el regidor palaciego ha puesto también en valor el trabajo que durante décadas vienen desarrollando la Escuela Municipal de Fútbol y los clubes deportivos locales, "auténticos pilares" de la formación deportiva en el municipio y "protagonistas", junto a las familias y entrenadores, de una cantera que continúa siendo un referente en Andalucía.

Con estos reconocimientos, el Ayuntamiento pretende dejar constancia permanente del agradecimiento y la admiración de toda la ciudadanía hacia tres deportistas que han escrito una de las páginas más brillantes de la historia del deporte local y nacional.