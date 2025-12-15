Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla celebra la Navidad con un concierto gratuito del Coro de Aparejadores

Profesionales del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe decoran de Navidad los pasillos de una planta de hospitalización. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ALJARAFE

BORMUJOS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla ha estrenado oficialmente la Navidad con diversas actividades dirigidas a pacientes, familiares y profesionales, con la intención de "crear espacios de convivencia y alegría que favorezcan el bienestar y refuercen la humanización del entorno hospitalario". En este sentido, este viernes 19 de diciembre a las 17,30 horas tendrá lugar el Concierto de Navidad del Coro del Colegio de Aparejadores de Sevilla en el patio de entrada del centro.

Según ha informado el Hospital en una nota, el concierto es totalmente gratuito y abierto a todas las personas que quieran asistir. Así, el Coro interpretará un repertorio de trece clásicos navideños como 'Noche de Paz' de Franz Xaver Gruber, 'Blanca Navidad' de Irving Berlin o 'Jingle Bell Rock' de Joe Beal y Jim Boothe, entre otros. La actuación estará dirigida por Rafael Vega y contará con el acompañamiento del pianista José María Aguilar.

Cabe enmarcar que el pasado 8 de diciembre se inauguró la decoración navideña de las instalaciones y el tradicional belén a tamaño real. Asimismo, pacientes y familiares pueden disfrutar de los diferentes belenes con los que el personal del hospital decora las diferentes estancias y que, como en años anteriores, compiten en el "concurso a la mejor decoración navideña".

Por otro lado, el Centro de educación infantil San Juan de Dios, ubicado en el hospital, también participa de las celebraciones con la visita del Cartero Real. Esto será, han explicado, durante la mañana del miércoles 17 de diciembre. A su vez, habrá una representación teatral para las familias el viernes 19 por la mañana.

De esta forma, las actividades finalizarán el 5 de enero, con la esperada visita de los Reyes Magos de Oriente a todas las personas ingresadas en el hospital, según han detallado. Tras la visita a pacientes y familiares, los Reyes Magos llegarán al patio interior del hospital, donde entregarán sus regalos al alumnado del Centro de educación infantil y a los hijos del personal del centro.

CONCIERTO DEL CORO DE APAREJADORES DE SEVILLA

El Coro del Colegio de Aparejadores de Sevilla vuelve a colaborar así con el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe para ofrecer a la comunidad hospitalaria "una experiencia musical que permita compartir el espíritu de la Navidad y regalar momentos de paz y sosiego", según ha expresado el centro hospitalario. Cerca de 30 voces de mujeres interpretarán piezas clásicas de la Navidad, acompañadas por el pianista José María Aguilar y dirigidas por Rafael Vega.

Este coro, fundado en 2021 pero con una trayectoria lírica de quince años como antiguo Coro San Francisco, ha actuado en escenarios destacados como el Teatro de la Maestranza, además de participar en encuentros y conciertos por diversas ciudades de España y del extranjero. Su objetivo, han subrayado, es "afianzar una base vocal de calidad mediante obras de compositores clásicos, complementadas con repertorios más populares y contemporáneos, desde el canto tradicional hasta el espiritual y el soul del siglo XX".