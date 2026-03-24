Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla reduce el dolor crónico gracias a un programa integral de autocuidado

Equipo de profesionales del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe que imparten el taller. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dolor crónico afecta a más del 25% de la población española y constituye uno de los principales retos de salud pública. En este sentido, dos artículos científicos, publicados recientemente en revistas de alto impacto, confirman los resultados positivos del taller de control del dolor crónico que desde 2016 desarrolla el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, consorcio sanitario público participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Este programa, que cuenta ya con 28 ediciones y la participación de más de 400 personas con dolor crónico no oncológico, demuestra que un enfoque integral y centrado en el autocuidado puede mejorar de forma significativa la calidad de vida de quienes conviven con este problema. El dolor crónico afecta a más del 25% de la población española y constituye uno de los principales retos de salud pública, destaca el centro hospitalario en un comunicado.

Muchas de estas personas desarrollan con el tiempo tolerancia o menor respuesta a los analgésicos debido a su uso prolongado, lo que obliga a aumentar las dosis y puede provocar efectos adversos a largo plazo, además de una progresiva pérdida de eficacia del tratamiento. Los artículos, publicados en las revistas internacionales Healthcare y Medical Sciences, analizan los resultados del taller desarrollado en el hospital y evidencian mejoras relevantes en las personas participantes.

Según los resultados de estos estudios, las personas mostraron reducciones significativas del dolor y mejoras en indicadores clave como bienestar, calidad de vida, percepción de salud, estado emocional, autoestima y resiliencia, además de descensos en los niveles de ansiedad y depresión, efectos que se mantuvieron a los tres meses de finalizar el programa.

Asimismo, alrededor de ocho de cada diez participantes redujeron su consumo de analgésicos y, cuatro de cada diez, disminuyó el uso de recursos sanitarios. El programa consiste en un taller impartido por el hospital a pacientes con dolor crónico no oncológico, en el que un equipo multidisciplinar ofrece terapias complementarias a los tratamientos farmacológicos, abunda al respecto el comunicado.

El objetivo es que los pacientes aprendan a mitigar su dolor, participen activamente en su autocuidado y mejoren su calidad de vida, su autoestima y su estado emocional, al tiempo que reducen la dependencia de los analgésicos. Para ello, se emplean diferentes estrategias terapéuticas, entre las que están: técnicas de relajación y meditación, ejercicio físico guiado, terapia cognitivo-conductual, herramientas de autoayuda, refuerzo de la autoestima y la resiliencia, educación para el manejo del dolor y promoción de hábitos de vida saludables, en ámbitos como la alimentación y el sueño. El programa también da un papel central a la experiencia personal de cada paciente, promoviendo el intercambio de vivencias y el aprendizaje mutuo a través de testimonios de personas que ya han participado en ediciones anteriores y colaboran en el taller. Las sesiones se desarrollan semanalmente en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y están impartidas por un equipo de profesionales formado por especialistas en Medicina Preventiva, Medicina Interna y Rehabilitación, Psicología, Fisioterapia, Nutrición y Enfermería. El proyecto continúa consolidándose con la realización de un nuevo ensayo clínico aleatorizado para evaluar con mayor rigor el impacto del taller en las personas que sufren de dolor crónico no oncológico, financiado por la Junta.

Además, el equipo trabaja en el desarrollo de una aplicación móvil que facilitará el autocuidado de los pacientes y el seguimiento de su dolor, ampliando así las herramientas disponibles para mejorar su bienestar y calidad de vida.