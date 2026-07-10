El Hospital San Juan de Dios de Sevilla refuerza su atención para "llegar mejor" al diagnóstico de tiroides

El endocrinólogo Tomás Martín Hernández, y la cirujana general Consuelo Marín Valverde, especialista en cirugía endocrina - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Sevilla ha reforzado la atención a las enfermedades del tiroides con una Unidad de Tiroides y Paratiroides "altamente especializada", de manera que el paciente será valorado de forma integral "desde el primer momento" por distintos especialistas con el fin de reducir el número de consultas y pruebas previas a la decisión clínica y "llegar mejor" al diagnóstico.

Según ha detallado el centro sanitario en un comunicado, las personas con enfermedades del tiroides y las paratiroies suelen enfrentarse a procesos diagnósticos "complejos", en los que un mismo hallazgo puede implicar en las decisiones tanto del seguimiento clínico como del tratamiento médico o la cirugía.

Por tanto, el hospital ha organizado un circuito asistencial específico que permite que la persona sea valorada de forma coordinada desde el inicio por endocrinología y cirugía general con el objetivo de mejorar la precisión y reducir la incertidumbre del paciente.

Asimismo, la consulta comenzará a ser de acto único para que la persona pueda recibir en una sola visita una valoración completa, con exploración clínica, ecografía tiroidea y paratiroidea de alta resolución y, cuando sea necesario, la realización de una punción aspiración con aguja fina (PAAF) eco guiada. Un modelo que, según el hospital, evitará desplazamientos repetidos y permitirá disponer de una orientación diagnóstica desde el primer contacto.

La doctora Marín, especializada en cirugía endocrina, ha subrayado que la importancia de reforzar la atención sanitaria radica en que una cirugía "no empieza en el quirófano", dado a que el control de parámetros hormonales y metabólicos permite afrontar la intervención en mejores condiciones, facilita el procedimiento y contribuye a una recuperación "más segura y rápida".

Al hilo, el endocrinólogo Tomás Martín destaca que el objetivo de una unidad de tiroides y paratiroides es "llegar mejor" al diagnóstico. Por ende, una atención con "menos pruebas innecesarias, menor incertidumbre, mayor seguridad y un plan claro para cada paciente".