Archivo - Imagen de archivo de un cazador - FEDERACIÓN DE CAZA DE C-LM - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de caza se ha saldado con dos personas heridas por disparos de escopeta en una finca de Utrera (Sevilla). La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Según ha adelantado Diario de Sevilla y han confirmado fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press, los heridos han sido trasladados al Hospital Virgen del Rocío en torno a las 12,30 horas, por lo que el incidente tuvo lugar durante las primeras horas de la mañana, señalando que las primeras informaciones apuntan a un posible accidente durante una actividad cinegética.

La Guardia Civil ha abierto una investigación en la finca para certificar de qué manera se ha producido el suceso. Hasta el momento no ha trascendido la gravedad de las heridas de los afectados.