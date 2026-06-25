La IA aplicada al negocio turístico y la gestión inteligente de destinos, ejes del TIS este otoño en Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de una edición del TIS celebrado en Sevilla - TOURISM INNOVATION SUMMIT - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tourism Innovation Summit (TIS) --la cumbre mundial de innovación turística-- reunirá en Sevilla este otoño, del 6 al 8 de octubre, a más de 8.000 profesionales del sector. La cita, en Fibes, que ya ha abierto las acreditaciones para su séptima edición, volverá a convertir a la capital andaluza en el "epicentro internacional" en este ámbito para descubrir las soluciones más innovadoras, tendencias y casos de éxito que están marcando la evolución de la industria en un momento decisivo para su competitividad.

Bajo el lema 'The new generation of travel & hotel tech', TIS 2026 explorará cómo la Inteligencia Artificial (IA), el análisis de datos, la nube, la automatización y la confianza digital están transformando la industria, pasando de la experimentación a un impacto real y escalable en el negocio, informa la organización en una nota de prensa.

Así, más de 200 firmas expositoras líderes en tecnología e innovación turística presentarán las soluciones y servicios que están redefiniendo la nueva generación de tecnología para el sector turístico y hotelero, desde sistemas basados en la IA a estrategias basadas en datos hasta la automatización, la ciberseguridad o la innovación sostenible.

Un año más, TIS 2026 volverá a acoger el Tourism Innovation Global Summit, el "congreso de referencia" para descubrir las nuevas dinámicas que están reconfigurando el turismo global. El congreso contará con más de 400 expertos nacionales e internacionales, entre los que destacan Wilfred Fan, CCO de Klook (plataforma líder de distribución en Asia); Jana Adamcová, vicepresidenta del Consejo de Turismo de Praga; Eduardo Bosch, CEO de Louvre Hotels; Rikke Holm Petersen, directora de Marketing de Wonderful Copenhagen; y Beatriz Miguel, directora general de Ilunion Hotels, entre otros.

El congreso articulará este año su agenda en torno a cuatro grandes verticales, diseñados para que cada perfil profesional encuentre una hoja de ruta adaptada a sus retos: 'Leadership, Innovation & Scale'; 'Destinations & Experiences'; 'Hospitality & Accommodation'; y 'Distribution & Agencies' o lo que es lo mismo: 'Liderazgo, innovación y escala'; 'Destinos y experiencias'; 'Hostelería y alojamiento'; y 'Distribución y agencias'.

Además, el programa contará con agendas personalizadas para diversos CEO y autoridades turísticas, con el objetivo de ofrecer contenido específico para la toma de decisiones, la implementación tecnológica, la captación de talento, la gestión comercial y la mejora de la experiencia del viajero.

Así, TIS2026 analizará cómo las empresas turísticas pueden escalar sus modelos de negocio, ganar resiliencia y aplicar la tecnología desde una visión estratégica, "algo realmente relevante ante la incertidumbre política, la presión sobre los costes y el impacto de la IA en la cuenta de resultados". La cita abordará también los nuevos retos del liderazgo, la toma de decisiones basada en datos, la gestión del talento, el liderazgo femenino y las capacidades profesionales que demanda la nueva etapa del sector.

Asimismo, la transformación de la distribución turística será otro de los grandes ejes de la agenda, con foco en cómo la IA, la automatización y la "hiperpersonalización" están cambiando la forma de diseñar, vender y comercializar productos turísticos. De este modo, se analizará la evolución de las agencias de viajes, los canales de distribución, el papel del transporte y las aerolíneas, así como las oportunidades que se abren en mercados internacionales.

PAPEL PROTAGONISTA DE LOS DESTINOS

Por su parte, los destinos también tendrán un papel protagonista, con casos prácticos de ciudades como Praga, Sevilla, Copenhague, Berlín, Dubrovnik o Bratislava sobre la gestión inteligente de flujos turísticos, la convivencia entre residentes y visitantes, la captación de fondos y la creación de experiencias de mayor valor.

Además, se compartirán iniciativas orientadas a evitar la saturación, mejorar la experiencia urbana y avanzar hacia un turismo más equilibrado.

Asimismo, TIS 2026 ampliará la mirada sobre el alojamiento turístico, incorporando nuevos formatos como apartamentos turísticos, campings, glampings y otros modelos de viviendas turísticas. En este ámbito, se explorará la aplicación práctica de la IA en áreas como operaciones, revenue management, marketing, atención al cliente o gestión del talento, junto con el análisis de la inversión y la gestión de capital hotelero o de viviendas de alquiler turístico.

La nueva edición de TIS2026 también incorporará nuevos contenidos vinculados a algunos de los grandes retos de la industria. En colaboración con Escapada Rural, se presentará un estudio sobre el turismo rural en España, un segmento que sigue ganando peso en la diversificación de la oferta turística y en la generación de oportunidades para territorios de interior.