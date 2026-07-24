El IAPH restaura la imagen de la Virgen de la Alameda de Carmona (Sevilla), con más de 500 años de antigüedad

La denominada "Virgen de la Alameda", imagen con más de 500 años de antigüedad restaurada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para el municipio de Carmona (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE CARMONA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Carmona, a través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), ha finalizado los trabajos de restauración de una talla de una Virgen con niño, venerada como la Virgen de la Alameda y cuya antigüedad se remonta al siglo XV.

En un comunicado, el Consistorio ha detallado que se trata de una escultura en piedra datada entre finales del siglo XV y principios del XVI y que representa a una virgen con niño. Su advocación se debe a su emplazamiento histórico en el municipio, ya que ha permanecido ubicada junto a uno de los pilares y abrevaderos de la Alameda de Alfonso XIII.

De hecho, los expertos han señalado la exposición al aire libre durante siglos como la principal causa de deterioro que la imagen presentaba. Precisamente, dicho estado de conservación fue lo que impulsó al Ayuntamiento a iniciar su restauración.

Por ello, y tras la recuperación de esta histórica imagen, el objetivo del Ayuntamiento es ubicar a la misma en el Museo de la Ciudad para su exposición permanente, garantizando de esta manera una mejor conservación y mantenimiento de la talla.