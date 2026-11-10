La iluminación navideña de Sevilla tendrá motivos inspirados en vidrieras de la Catedral y alcanzará más de 300 calles

Archivo - Uno de los árboles luminosos en forma de cono instalados en la ciudad, en foto de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encendido navideño en Sevilla será el 27 de noviembre, alcanzará este año a 316 calles y contará con 17 nuevos motivos luminosos transversales con un diseño inspirado en las vidrieras de la Catedral, con estrellas y una media luna en alusión a la Virgen María, así como otros 42 motivos que recuerdan a estrellas fugaces y están colocados sobre farolas.

Además, en la Avenida de la Constitución, habrá 32 nuevas figuras volumétricas luminosas de 6,5 metros de altura, sobre una tarima de madera, en el tramo comprendido entre el Arquillo y la calle Fray Ceferino González, cuyo diseño es exclusivo y está inspirado en el Giraldillo, según detallan fuentes municipales a Europa Press, que confirman que será Niña Pastori la artista que intervendrá en el acto oficial.

Todos los elementos se han diseñado específicamente para la ciudad y son de nueva creación. Destaca al respecto el enorme belén luminoso compuesto por 15 figuras volumétricas luminosas sobre tarimas de madera, con alturas comprendidas entre los 4 y 9 metros, siete de ellas de nueva creación, que se instalará junto a la fachada del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

Por otro lado, se proyectará un vídeo mapping cultural en la Plaza de San Francisco con una duración de quince minutos. La pieza audiovisual narra la historia de edificio que alberga la Casa Consistorial "como organismo vivo que respira, recuerda, se transforma y renace, destancando efemérides de la ciudad". En este sentido, se ha incluido un efecto especial en el mapping, del que se prevén seis pases diarios, desde las 18,30 hasta las 22,15 horas.

Las calles iluminadas este año serán 316, lo que supone 12 más en relación con el pasado año. Se instalan motivos de nueva creación en las siguientes vías: Avenida Constitución, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, Plaza del Salvador, Asunción, y los puentes de Isabel II (Triana), San Telmo y Los Remedios.

En calles como Imagen, Laraña, Camapan, Alfonso XII, Plaza del Salvador se han diseñado motivos exclusivos inspirados en la Navidad. En cuando a los conos luminosos, se instalan en las mismas ubicaciones que en años anteriores a excepción del de Parque Flores, que este año se instala en la avenida Cortijo de las Casillas, Plaza Nueva, Puerta Jerez, Plaza de San Lorenzo, Plaza de San Marcos, Santa Justa, Avda de la Barzola, Puerta Barqueta, Plaza Cuba, glorieta Párroco Gabriel Ramos Chávez, ParqueFlores, Glorieta Forja XXI, Glorieta de los Merinales y avenida Emilio Lemos.

Por último, habrá motivos luminosos de nueva creación correspondientes a los tres diseños ganadores del segundo concurso de diseños navideños. En total, se instalarán 3.151 unidades de motivos navideños en la ciudad, 140 centros de mando protección y control y 31.900 metros de conductores.