Implantan en el hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla una endoprótesis personalizada para tratar un aneurisma

El equipo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla tras la implantación de una endoprótesis en el quirofano hibrido del centro. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla ha implantado con éxito una endoprótesis personalizada de "última generación" para tratar un "aneurisma complejo" en una paciente que ya había sido intervenida previamente hasta en dos ocasiones.

Según ha informado el centro sanitario en un comunicado, "la planificación individualizada del procedimiento y el empleo de un dispositivo diseñado específicamente" para la anatomía de la paciente han permitido resolver mediante una técnica endovascular un caso "especialmente complejo" en el que la paciente presentaba un aneurisma sacular de unos ocho centímetros de diámetro, que se traduce en una dilatación anormal en forma de globo localizada en la pared de la aorta.

Al hilo, el jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular del Sagrado Corazón, el Doctor Miguel Ángel Gómez, ha detallado que el caso ha exigido del diseño de una "estrategia terapéutica altamente individualizada", dado que tanto la anatomía vascular como las intervenciones previas han limitado las opciones convencionales de abordaje.

Asimismo, el profesional ha precisado que el equipo ha planificado "minuciosamente" el procedimiento y ha optado por la implantación de una endoprótesis fenestrada personalizada anclada en la aorta ascendente, fabricada "específicamente para adaptarse a las características anatómicas de la paciente", con apertura en el tronco bovino para preservar el flujo sanguíneo hacia las principales ramas de la aorta.

En contexto, la endoprótesis de última generación permite "tratar patologías aórticas complejas" que, por su localización o por las características del paciente, no pueden tratarse con dispositivos estándar. De este modo, cuenta con un diseño a medida que mejora la precisión del procedimiento, facilita la adaptación a cada anatomía y amplía las posibilidades de tratamiento mediante técnicas mínimamente invasivas, de forma que ha evitado en muchos casos intervenciones quirúrgicas de mayor agresividad.

Por lo tanto, la técnica endovascular es un procedimiento "mínimamente invasivo" que permite acceder a la aorta a través de pequeñas incisiones que guían la endoprótesis por el interior de los vasos sanguíneos hasta su posición definitiva, de manera que "se asocia generalmente a una menor agresión quirúrgica, una recuperación más rápida y una reducción de las complicaciones postoperatorias", según ha señalado el doctor Gómez.

En suma, el servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, en colaboración con Neoláser Cardiovascular, ha continuado reforzando con estos procedimientos su capacidad para "abordar patologías vasculares de elevada complejidad", mediante técnicas endovasculares de alta especialización que se ha apoyado en una "planificación personalizada" y en el "trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar", reforzado por un quirófano híbrido reúne cirujanos cardiovasculares, cirujanos vasculares o cardiólogos, con tecnologías de imagen avanzada en tiempo real.