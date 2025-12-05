Inaugurada la 'Glorieta del Voluntario' en el Distrito Norte, dedicada a la labor 35.000 voluntarios de Sevilla

El Ayuntamiento inaugura la ‘Glorieta del Voluntariado’ en el Distrito Norte. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado este viernes la 'Glorieta del Voluntariado', situada entre la Avenida de la Mujer Trabajadora y la Avenida de Asociaciones de Vecinos, en el Distrito Norte, una cita que se ha celebrado con motivo del Día Internacional del Voluntario y que rinde homenaje a las más de 600 entidades, 110 de ellas en Sevilla, y 35.000 personas de la ciudad hispalense que realizan labores de voluntariado para "atender situaciones de vulnerabilidad y necesidad".

Según una nota emitida por el Consistorio, el delegado del distrito, Juan de la Rosa, ha señalado que la inauguración responde a "una petición de la Plataforma del Voluntariado que venía de lejos".

Asimismo, su intención es reconocer "en el nomenclátor de la ciudad la importancia de la acción voluntaria".

La Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, junto a la Plataforma Andaluza de Voluntariado, representa actualmente a más de 600 entidades de voluntariado, 110 de ellas en Sevilla. Su labor se centra en dar visibilidad a la acción voluntaria en pueblos y ciudades de toda la comunidad autónoma.

La plataforma sevillana es, según el Consistorio, la principal red de acción voluntaria de Sevilla y su provincia, y fue, además, la primera plataforma provincial creada en España, en 1987, un año después de la constitución de la Plataforma Nacional.