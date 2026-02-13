Inaugurada en Sevilla la exposición 'Humani Nihil', una reflexión sobre cómo el arte "entiende y refleja lo humano"

Inauguración exposición 'Humani Nihil' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición colectiva 'Humani Nihil. El arte y lo humano en el centenario de La deshumanización del arte', organizada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y que permanecerá abierta al público hasta el próximo 12 de marzo, ha sido inaugurada esta semana en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, con el objetivo de reflexionar sobre cómo "el arte contemporáneo refleja la comprensión y representación de lo humano".

Según ha informado la institución provincial en una nota, coincidiendo con el centenario de la publicación la conocida obra de José Ortega y Gasset, en el año 1925, la muestra recoge "algunas de las maneras con las que el arte nos ofrece en nuestros días una comprensión y una representación de lo humano".

El título de la exposición procede de la conocida máxima de Terencio: 'Humano soy: nada de lo humano me es ajeno'. Asimismo, según la Diputación, alude al ancho espectro de la condición humana, al tiempo que señala el carácter de praxis humana del arte, en su sentido más amplio.

La exposición reúne a una veintena de artistas de lenguajes diversos, agrupados en su mayoría por un proyecto de innovación docente de la Universidad de Sevilla coordinado por la profesora y artista Raquel Barrionuevo.

El comisariado corre a cargo de Raquel Barrionuevo y Fernando Infante, con textos de Enrique Infante-Limón y Javier Leñador González-Páez. La muestra se articula sobre cuatro ejes: la diversidad humana, la tecnología, la naturaleza y el resto de los seres vivos.

Participan en la exposición los artistas José Antonio Aguilar Galea, Jesús Algovi, Rosa Blanca Anguita, Raquel Barrionuevo, Miguel Ángel Bastante, Daniel Bilbao Peña, María Cañas, Norberto Gil, Helena Hernández-Acuaviva, Manuel Fernando Mancera Martínez, José Luis Molina González, Lucía Pérez Ramírez, Ceci Pica, Lucas Rodríguez Cuenca, MP&MP Rosado, Carmen Salazar Pera, Triana Sánchez Hevia, Ralitsa Hristova Stoilova y Cachito Vallés.

Como complemento a la muestra, la Diputación ha anunciado que se celebrará una jornada con conferencias y mesas redondas en la que se abordará la imagen presente y futura de lo humano en el arte reciente, ampliando el debate planteado en el espacio expositivo.