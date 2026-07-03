Inaugurada en Sevilla la primera fase de la Ciudad de los Niños, con una zona inspirada en la Feria y la Semana Santa

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la Ciudad de los Niños - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este viernes la finalización de las obras de la primera fase de la Ciudad de los Niños, localizada en el Prado de San Sebastián.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta actuación ha supuesto una inversión de 921.196,11 euros y ha permitido crear una nueva zona de juego tematizada en torno a la identidad festiva de Sevilla.

El espacio se articula en tres ámbitos: la antigua Pasarela de la Feria, las casetas de Feria y la Semana Santa. Su gran elemento central es una estructura inspirada en la histórica Pasarela de la Feria, situada al final de la calle San Fernando y portada de la Feria de Abril entre 1896 y 1921.

La nueva zona incorpora juego en altura, juego a nivel del suelo, recorridos accesibles y actividades para niños de diversas edades. Además, contará con sombra natural mediante la plantación de 16 ejemplares de hibiscus.

La actuación forma parte de una transformación amplia de Parques y Jardines que suma, en conjunto, 25,9 millones de euros de inversión. Sanz ha reseñado que "la Ciudad de los Niños no es un parque infantil más, sino un proyecto de ciudad por su dimensión, por su diseño y por su ubicación".