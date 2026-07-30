El incendio de un sótano en Arahal (Sevilla) obliga a desalojar dos viviendas y afecta a medio centenar de casas

Actuación de los bomberos en el incendio de un sótano de Arahal (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ARAHAL

ARAHAL (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

Bomberos de Arahal y Marchena, Policía Local y Guardia Civil han intervenido esta pasada madrugada en un incendio registrado en el sótano de una vivienda de la calle María Illanes Álvarez de Arahal (Sevilla), que ha provocado el desalojo de dos viviendas colindantes y ha afectado a medio centenar de casas cercanas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un mensaje en sus redes sociales, el alcalde del municipio, Paco Brenes, se ha desplazado al lugar para ofrecer alojamiento temporal a las familias afectadas en el centro CAFA, que dispone de 40 camas o los hostales de las ventas de la localidad.

Por otro lado, el fuego, del que se desconoce su origen, ha provocado que las familias que habitaban dos viviendas conectadas por el sótano incendiado han tenido que saltar de una azotea a otra por indicación policial para poder salir de la vivienda que presentaba un intenso humo. Las propietarias han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios, afectadas por una crisis nerviosa.

Asimismo, también se han visto afectados varios vehículos porque los sótanos de las viviendas conectan con los aparcamientos de la urbanización. Debido al humo del incendio registrado en calle, el Consistorio ha recomendado que los vecinos de vías colindantes evitasen dormir esta pasada noche en sus viviendas.