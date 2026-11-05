Inés Rosales destina la recaudación de sus polvorones a personas con discapacidad del San Juan de Dios de Sevilla

La responsable de la Obra Social San Juan de Dios Sevilla, Eugenia Moreno, y el director general de Inés Rosales, Juan Carlos Espinosa.- INÉS ROSALES / SAN JUAN DE DIOS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La empresa sevillana Inés Rosales ha sacado a la venta su lata de polvorones a beneficio de la Obra Social San Juan de Dios de Sevilla, que atiende a los colectivos más vulnerables de la provincia, concretamente, este año esa recaudación irá destinada a financiar proyectos sociales que se llevan a cabo con los niños con discapacidad, alumnos y residentes de la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Según han detallado ambas instituciones en un comunicado conjunto, la lata de 'polvorones solidarios' de Inés Rosales contiene cinco variedades de este dulce navideño que se elabora bajo una receta exclusiva que no emplea grasa animal y que presenta un nuevo y cuidado diseño en un envase metálico.

En este contexto, la responsable de la Obra Social San Juan de Dios Sevilla, Eugenia Moreno, y el director general de Inés Rosales, Juan Carlos Espinosa, se han dado cita en el centro dedicado a la atención a la discapacidad de San Juan de Dios en la renovación de este acuerdo que cada año afianza el compromiso de esta alianza en favor de los colectivos más vulnerables.

De esta manera, el producto, de edición limitada, estará disponible en las tiendas de Inés Rosales en Plaza de San Francisco, en su Fábrica en Huévar del Aljarafe y en la tienda online, además de que también se podrá encontrar en Supermercados El Corte Inglés, Hipercor y supermercados del Grupo MAS.

La iniciativa persigue el objetivo de aumentar la visibilidad de la labor social que San Juan de Dios desarrolla con personas en exclusión social o riesgo de estarlo en la provincia de Sevilla, con niños de familias con escasos recursos, mayores y personas con discapacidad.

Todo ello, gracias a los recursos y programas que se desarrollan en sus centros, que son el Hospital San Juan de Dios de Sevilla y del Aljarafe, la Residencia de mayores San Juan de Dios, los Servicios Sociales San Juan de Dios y la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, además de la Fundación Padre Miguel García Blanco.