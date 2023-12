Un informe de la UPO de Sevilla alerta de que sólo una de cada diez universitarias se decanta por emprender

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las profesoras del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Pablo de Olavide Ana Pérez-Luño y Elena Sousa, junto con José Ruiz-Navarro, director del proyecto, han presentado en la Fundación Cotec en Madrid el Informe 'GUESS Mujer universitaria: elecciones de carrera, espíritu emprendedor y felicidad', que arroja el dato de que sólo el 10,3% de las universitarias tiene intención de fundar una empresa al terminar sus estudios frente al 16,9% en el caso de los universitarios, lo que supone "una importante brecha de género", según las autoras, que aumenta a los cinco años de haber finalizado los estudios: 19,9% en las mujeres frente a 28,6% en los hombres.

Junto con las profesoras de la UPO, el acto ha contado con la participación de Bibiana Aído, ex ministra de Igualdad y representante de ONU Mujeres; Ana Fernández Laviada, presidenta del Observatorio del Emprendimiento en España; y José Bayón, consejero delegado de Enisa. El documento presentado parte del hecho de que las mujeres están "subrepresentadas" en los sectores empresariales de mayor valor añadido. De hecho, las mujeres representan sólo una de cada tres iniciativas empresariales de alto potencial. Esta brecha se origina en el sistema educativo y se materializa en la universidad, semillero de la mayoría de las startups de alto potencial de crecimiento.

De esta forma, el informe pone el foco en el reto de impulsar el protagonismo de las mujeres en este ámbito, investiga los comportamientos de las universitarias españolas y plantea una serie de recomendaciones. Para ello, utiliza la información de 98.000 estudiantes de las universidades españolas y expone casos de mujeres universitarias emprendedoras, ha detallado la Olavide en una nota de prensa.

En España, el 55% de los 1,6 millones de estudiantes universitarios son mujeres, pero su representación varía entre especialidades: muy alta en Ciencias de la Salud, por ejemplo, y muy baja en Ingenierías y Arquitectura. En este sentido, respecto a las intenciones de elección de carrera, las mujeres son menos emprendedoras y optan preferentemente por ser empleadas en una empresa o sector público (34,9%) frente a la opción preferida de los hombres de ser empleado en una empresa privada (42%).

El informe del Proyecto 'GUESS' concluye que ellas emprenden menos, pero acompañadas de otras mujeres. El 96,3% de las mujeres que no han emprendido en solitario, lo han hecho con otras mujeres. En el caso de los hombres, este porcentaje es del 40,1%. Respecto a factores contingentes como la formación específica, el clima emprendedor y los apoyos, sólo el 34,1% de las mujeres y el 40,3% de los hombres ha asistido a algún curso de emprendimiento. En la universidad, las mujeres valoran mejor, pero no aprueban, el clima emprendedor (3,2 frente a un 3 en ellos, sobre una escala de 1 a 7) y la mayoría del estudiantado que tiene la intención de emprender no tiene antecedentes de autoempleo en sus familias.

Finalmente, el documento explica que las mujeres perciben que sus condiciones de vida son menos excelentes (4,6 sobre siete) que las de los hombres (4,7), pero valoran más positivamente su bienestar medio (4,7 ellas frente a 4,6 ellos) y son más resilientes. En relación a los niveles de felicidad, están más realizadas quienes desean emprender (4,9 frente a 4,7 en ellos); seguidas por los estudiantes que desean trabajar en el sector público (4,8 y 4,6). En definitiva, las mayores diferencias en los niveles de felicidad de las mujeres sobre los hombres se dan entre quienes eligen ramas de estudios relacionados con Ciencias (4,6 y 4,4) y Ciencias de la Salud (4,9 y 4,7).

'GUESSS' (Global University Entrepreneurial Spirit Student's Survey) es el proyecto de investigación colaborativa más importante del mundo en emprendimiento universitario con una red de 3.000 universidades en 58 países. En España, está organizado por el Observatorio del Emprendimiento Red GEM y es el país con mayor participación por número de estudiantes.