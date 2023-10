La iniciativa Sevilla City One presenta su proyecto a la Oficina ONU-Hábitat

El coordinador estratégico de Sevilla City One, Francisco Morcillo, se ha reunido con la jefa en funciones de la Oficina ONU-Hábitat en España, Ana Beatriz Jordao.

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador estratégico de Sevilla City One, Francisco Morcillo, se ha reunido con la jefa en funciones de la Oficina ONU-Hábitat en España, Ana Beatriz Jordao, para presentarle la iniciativa público-privada de Sevilla City One, Metrópolis del Sur de Europa. La presentación en el marco del II Foro Urbano de España en el que Morcillo ha tratado con la experta en desarrollo urbano sostenible los objetivos que fundamentan el proyecto de Sevilla City One para la mejora de la "proyección" de Sevilla desde el punto de vista internacional y la "importancia de aplicar al ámbito metropolitano los principios rectores y el marco de acción de los vínculos urbano-rurales".

Igualmente, le ha subrayado que Sevilla City One tiene el mandato de promover el desarrollo territorial desde la cooperación para contribuir a la creación de empleo y al desarrollo económico sostenible, según la argumentación ofrecida por Sevilla City One en una nota de prensa. En este evento, se da voz a los principales protagonistas de los procesos de transformación urbana de Sevilla y su área metropolitana con el reto de contribuir a la transformación de la metrópolis bajo un principio de actuación y desarrollo sostenible en su crecimiento residencial, industrial, logístico y terciario.

La iniciativa de colaboración pública y privada Sevilla City One, Metrópolis del Sur, suma cerca de 70 empresas adheridas procedentes de diferentes sectores --promotor, inmobiliario, aeronáutico, innovación, industrial, ingeniería, servicios, entre otros--, y más de 1.000 ciudadanos particulares. Desde sus orígenes, gracias a la alianza "estratégica" de las principales promotoras del sector inmobiliario español, Aedas Homes, CBRE, Bekinsa, Caralca, Grupo Insur, LandCo, Metrovacesa y Vía Célere, ha recibido el apoyo sectorial de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla, Gaesco, y la colaboración de las administraciones públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.