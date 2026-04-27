Inserta Empleo imparte en Sevilla un curso a 15 personas con discapacidad de auxiliar de servicios generales

Archivo - Una persona en silla de ruedas como imagen de recurso. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado en Sevilla un curso de auxiliar de servicios generales al que asisten 15 alumnos con discapacidad. Esta acción formativa, de 220 horas lectivas, se imparte hasta el próximo 30 de junio.

Según ha informado la fundación en una nota de prensa, el curso estará dividido en los siguientes módulos: atención al cliente, técnicas básicas de comunicación y archivo, NT e informática, control de accesos, servicio de conserjería, seguridad e higiene en el trabajo y primeros auxilios y protección contra incendios.

Con este contexto, Inserta busca proporcionar al alumnado las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.